INTERNAUTA DENUNCIA A FALTA DE TRANSPORTE ESCOLAR EM SOBRAL; CONFIRA

Confira a reclamação do internauta na íntegra:

"Boa noite, sou aluna da E.E.E.P. Monsenhor José Aloysio Pinto e queríamos reivindicar nosso direito a transporte público pois faz dois dias em que há rotas sem serem feitas,e que está afetando não so a nós alunos do Monsenhor mas também alunos do Cirão e Luís Felipe,o colégio é longe de nossas casas e está difícil para nós aluno e principalmente para nossos pais que não tem como nós deixar ou pagar diariamente um mototaxi,queria por favor se possível você nos ajudar nessa causa,publicando ou falando ,relatando esse triste ocorrido. Desde de já muito obrigada pela atenção !"