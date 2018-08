Investigada por corrupção, desembargadora ficará afastada do Tribunal de Justiça

O Pleno do Tribunal decidiu ontem instaurar um Processo Administrativo Disciplinar que pode levar a desembargadora Sérgia Mirada a perder o cargo. A medida atinge também o desembargador aposentado Francisco Pedrosa.





A desembargadora Sérgia Maria Mendonça Miranda ficará afastada do cargo até o fim do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) instaurado pelo Tribunal de Justiçado Estado do Ceará nesta quinta-feira (2). A decisão foi tomada, ontem, pelo Pleno daquela Corte. Miranda é investigada na “Operação Expresso 150”, como suspeita de ter “vendido” liminares a criminosos durante seus plantões judiciários no TJCE.





A medida foi anunciada nesta quinta-feira após o Pleno decidir instaurar o PAD que atinge também outro magistrado, o desembargador já aposentado Francisco Pedrosa Teixeira. Ele também é acusado de ter participação no esquema criminoso de receber dinheiro para liberar da cadeia criminosos (traficantes de drogas) através de alvarás de soltura expedidos nos plantões. A “Operação Expresso 150” foi desencadeada pela Polícia Federal há um ano e 10 meses.





Os desembargadores se reuniram nesta quinta-feira para avaliar a possibilidade de abertura do processo, com o objetivo de apurar a conduta ética dos colegas. Sérgia Miranda ficará longe das atividades funcionais de seu gabinete. Já o desembargador Francisco Pedrosa, mesmo já estando aposentado, pode perder o benefício caso o processo confirme seu envolvimento no escândalo.





Expresso 150





Durante a sessão do Pleno (que reúne todos os juízes da Corte), o presidente do TJCE, desembargador Gladyson Pontes apresentou relatórios das investigações que tramitam, originariamente, no Superior Tribunal de Justiça, sob a presidência do ministro Hermann Benjamim.