Juíza concede liberdade a homem detido com 385,280 kg de maconha

Um motorista de 30 anos que foi preso no início da manhã de sábado após capotar com uma picape Fiat Strada carregada com 385 quilos de maconha, na PR-444, em Arapongas (norte do Paraná), já está em liberdade.





Após o acidente ele foi levado ao hospital e medicado. Depois o suspeito de tráfico de drogas recebeu voz de prisão, foi levado à 22ª Subdivisão Policial (SDP) e autuado em flagrante por tráfico de drogas.

Veículo recheado de maconha capotou na PR-444 - Foto: Divulgação/PRF





Mas segundo a polícia, a juíza de plantão de Cambé, que estava trabalhando no final de semana, expediu alvará de soltura no mesmo dia para o suspeito de tráfico de drogas.









O flagrante





A ocorrência começou no posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Mandaguari. O motorista do veículo, com placas de Poços de Caldas (MG), desobedeceu ordem de parada dos policiais em uma fiscalização de rotina e fugiu.





Segundo a PRF, houve perseguição até o quilômetro 17 da PR-444, em Arapongas, onde o suspeito perdeu o controle da direção e veículo capotou. Parte da droga ficou espalhada pela rodovia. Apos ser medicado, o homem preso disse aos agentes da PRF que buscou os tabletes de maconha na cidade de Guaíra, no Oeste do Paraná, e levaria o entorpecente para o interior de São Paulo.

Reprodução de parte do alvará de soltura - Imagem: Reprodução





Outra grande apreensão





Esta é a segunda grande apreensão de drogas registrada em Arapongas neste ano. No dia 27 de junho, a Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc), de Londrina, apreendeu quase 600 quilos de drogas na cidade, sendo 592 quilos de maconha e dois quilos de crack também na PR-444, que é uma das principais rotas dos traficantes na região. Na oportunidade, três pessoas foram presas.





Cães farejadores





A droga apreendida estava na carroceria de uma carreta, com placas de Presidente Epitácio (SP), e foi localizada com auxílio dos cães farejadores do Canil Integrado de Arapongas. O entorpecente, nesse caso, veio do Mato Grosso e seria entregue em Londrina.





Com informações do portal Fato Atual