Julierme diz que é "degradante" a situação da Segurança Pública no Ceará

Julierme classificou como revoltante a expulsão de um policial civil de casa por bandidos.





“O estado do Ceará vive hoje uma situação degradante na Segurança Pública”. A declaração é do vereador de Fortaleza e candidato a deputado federal Julierme Senna. Em sua página nas redes sociais, ele se manifestou acerca do recente episódio em que um policial civil aposentado foi literalmente expulso de casa junto com a família, por ordem de uma facção.





O vereador ressalta a carência de condições e garantias que devem ser ofertadas aos profissionais da Segurança Pública do Ceará. Ele classificou como “revoltante” o episódio do colega expulso de casa diante das ameaças de criminosos.





Leia, a seguir, o desabafo do vereador após o fato ocorrido com um colega na semana passada:





“A que ponto nós chegamos? O estado do Ceará vive hoje uma situação degradante na Segurança Pública, ao ponto de virar rotina a expulsão de famílias de suas próprias casas por ordem de facções criminosas. O mais recente caso é de revoltar ainda mais qualquer cidadão ou especialista em Segurança Pública.





No último sábado, um policial civil aposentado teve que abandonar seu lar sob a escolta da Divisão Antissequestro. O policial estava sendo ameaçado por bandidos e, temendo pela segurança de sua família, teve que deixar a própria casa.





Ser policial nos dias de hoje requer muita coragem e amor à profissão. O governo do estado precisa dar reais condições e garantias de trabalho aos profissionais da Segurança Pública para que a ordem seja restabelecida”.Julierme classificou como revoltante a expulsão de um policial civil de casa por bandidos





“O estado do Ceará vive hoje uma situação degradante na Segurança Pública”. A declaração é do vereador de Fortaleza e candidato a deputado federal Julierme Senna. Em sua página nas redes sociais, ele se manifestou acerca do recente episódio em que um policial civil aposentado foi literalmente expulso de casa junto com a família, por ordem de uma facção.





O vereador ressalta a carência de condições e garantias que devem ser ofertadas aos profissionais da Segurança Pública do Ceará. Ele classificou como “revoltante” o episódio do colega expulso de casa diante das ameaças de criminosos.





Leia, a seguir, o desabafo do vereador após o fato ocorrido com um colega na semana passada:





“A que ponto nós chegamos? O estado do Ceará vive hoje uma situação degradante na Segurança Pública, ao ponto de virar rotina a expulsão de famílias de suas próprias casas por ordem de facções criminosas. O mais recente caso é de revoltar ainda mais qualquer cidadão ou especialista em Segurança Pública.





No último sábado, um policial civil aposentado teve que abandonar seu lar sob a escolta da Divisão Antissequestro. O policial estava sendo ameaçado por bandidos e, temendo pela segurança de sua família, teve que deixar a própria casa.





Ser policial nos dias de hoje requer muita coragem e amor à profissão. O governo do estado precisa dar reais condições e garantias de trabalho aos profissionais da Segurança Pública para que a ordem seja restabelecida”. (Blog do Jornalista Fernando Ribeiro)