LAMENTÁVEL! O BAIRRO GERARDO CRISTINO DE MENEZES ESTÁ ABANDONADO; VÍDEO

Moradores do bairro Gerardo Cristino de Menezes denunciam as péssimas condições da rua Maria Siqueira Portela, que não tem saneamento básico, está com esgoto a céu aberto e uma enorme cratera.





A comunidade que convive com o problema há anos procuraram nossa reportagem para fazer a denúncia. Percorrendo a rua, que fica por trás do supermercado Atacadão, foi possível ver todos os problemas enfrentados e denunciados.





Moradores relataram que estão totalmente esquecidos e que a rua está abandonada. “Aqui nós temos que se virar e improvisar a via na rua. Já ligamos diversas vezes e sempre diziam que vinham em um tal mês, mas nem sinal de vida. Em algumas partes da rua é tomada de mato, e temos que improvisar, pois carros e motos invadem a calçada e prejudicam o tráfego dos pedestres”, informou um dos moradores do local.





Veja o abandono nas imagens a seguir: