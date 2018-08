LAMENTÁVEL! A SAÚDE PÚBLICA ESTÁ NA UTI! ACOMPANHE NA REPORTAGEM DE OLIVANDO ALVES

Maria Samara Pereira Gomes, 26 anos, moradora do Distrito de Patriarca Sobral, está internada na Santa Casa de Sobral para fazer um tratamento na medula óssea e precisa com urgência ser transferida para o Hospital Geral em Fortaleza, porém a paciente foi informada que não existe no momento vaga disponível. A mãe da paciente, Dona Fátima, relata que a filha está há 29 dias internada e pede ajuda das autoridades da saúde do Município de Sobral para conseguir o tratamento de sua filha. Acompanhe matéria completa com o repórter Olivando Alves.

