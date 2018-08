UNINTA - Liga acadêmica Multidisciplinar de Cuidados Domiciliares abre inscrições para membros

A Coordenação da Liga Multidisciplinar de Cuidados Domiciliares (LACUID) torna público o edital referente ao processo seletivo de membros voluntários. São ofertadas 6 (seis) vagas, distribuídas entre os cursos de Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia do Centro Universitário Inta (UNINTA). As inscrições ocorrerão do período de 13 a 17 de agosto na coordenação de cada curso.





A LACUID tem o objetivo de fomentar habilidades no aprendizado dos acadêmicos para atuação na Atenção Domiciliar. Os integrantes deverão ter disponibilidade de 8 horas semanais para participar das atividades de ensino, pesquisa e extensão.





O processo de seleção consiste em três etapas: prova escrita, prova prática e entrevista. O resultado final será disponibilizado no dia 31 de agosto. Mais informações devem ser consultadas no edital.





Confira o EDITAL