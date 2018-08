LUTO: POLICIAL MILITAR CAMOCINENSE MORRE NA SANTA CASA DE SOBRAL

Faleceu na madrugada desta segunda-feira, 13, no hospital Santa Casa de Sobral, o policial militar, Jonas Cardoso do Nascimento, lotado na 2° Companhia do 3° Batalhão da Polícia Militar, sediado em Tianguá e que residia há alguns anos em Viçosa do Ceará. O PM enfrentava complicações na vesícula e já havia realizado cirurgia recentemente para tratar da doença. Porém, o caso se agravou logo depois e Jonas veio a óbito.





O policial militar tinha mais de 20 anos de serviço prestado a sociedade cearense na PM do Ceará. O Tenente Amauri Ferreira, que irmão de Jonas, expressou sua solidariedade em sua rede social: "Vá em paz guerreiro. Que Deus o tenha em um bom lugar." Escreveu o irmão.





Jonas Cardoso deixa esposa e filhos e uma legião de amigos de corporação, que foram presentes nos momentos mais difíceis durante sua jornada.





Fonte: CPN