Um veículo gol de cor branca se envolveu em um acidente de trânsito com o VLT na noite desta terça-feira (07), às 18:10hs, na no cruzamento da Rua Othon de Alencar com Idelfonso de Holanda Cavalcante, no bairro Pedrinhas, nas proximidades do mercantil Miron.





Felizmente, no sinistro houve apenas danos materiais.





Uma Equipe da Guarda Municipal esteve no local da ocorrência, realizando os procedimentos de praxe.





Fonte: Sobral 24 horas