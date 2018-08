Mosses Rodrigues cumpriu agenda de campanha em Itapipoca e no Cariri

No final de semana o candidato à reeleição, deputado federal Moses Rodrigues (MDB), esteve em Itapipoca e na região do Cariri para cumprir agenda de campanha. No sábado (25), o primeiro compromisso foi uma caminhada pela tradicional feira popular do distrito de Deserto, em Itapipoca, onde foi acompanhado pelo candidato a deputado estadual Gordim e por lideranças locais, como Pastor Licurgo, Vereador Urbano, Vereador Eucário, e os suplentes de vereadores Gleydson e Vanderley Silva[





Já no período da tarde o congressista encontrou o deputado estadual e candidato a reeleição para a Assembleia Legislativa do Ceará, Danniel Oliveira (MDB), para visitar os municípios de Aurora e Lavras da Mangabeira. Na cidade de Aurora o sobralense participou de uma reunião promovida pela dona Maria Sinhara, o Doutor Paulo Eliomar, Chico Alencar e as vereadoras Elionete Leite e Tânia Macedo. Na ocasião, Moses Rodrigues agradeceu o apoio e saudou os presentes na figura do vereador Olavo Batista e do líder local Chico Henrique e do amigo Seu Oliveira.





Na terra natal do senador Eunício Oliveira (MDB), o deputado federal Moses Rodrigues foi apresentado aos moradores de Lavras pela grande liderança da cidade, Dona Dena. Compareceram ao evento o competente prefeito Ildsser Alencar Lopes (MDB) e sua primeira dama, Doutora Laiane Mendes, além de vereadores locais e apoiadores do deputado estadual Danniel Oliveira. O presidente do Senado Federal, Eunício Oliveiro, não compareceu a agenda devido compromissos de campanha com o Governador Camilo Santana (PT).





No domingo (26) o candidato seguiu para um a reunião promovida pelo prefeito de Campos Sales, Moésio Loiola (PDT), que reuniu sua base política para uma grande recepção. Estiveram presentes o vice-prefeito Dr. Valdir, o presidente da Câmara de Vereadores, Dr. Neto e todos os vereadores da cidade que dão base para a administração, além do líder local, Coronel Herman e demais lideranças comunitárias. Finalizando a agenda do final de semana, Moses Rodrigues viajou até a cidade de Araripe para uma reunião na casa do vereador Zé Gordinho (MDB), que contou com a presença da liderança local, Eugênio Alencar e sua esposa, vereadora Euzinha, além de familiares, agentes de saúde e apoiadores.