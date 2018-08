MULHER MORRE VÍTIMA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO NO DISTRITO DE JAIBARAS, EM SOBRAL

Um acidente de trânsito com vítima fatal foi registrado no final da tarde desta sexta-feira, dia 10, no distrito de Jaibaras. A vítima transitava em sua bicicleta, quando se envolveu em um acidente com um ônibus escolar da cidade de Cariré. A vítima faleceu no local, ou seja, sobre a parede do açude Aires de Sousa.





A vítima foi identificada como Maria do Livramento da Silva, 51 anos, morava no bairro Barragem, em Jaibaras.



Uma Equipe da PM está no local, resguardando o corpo até a chegada da perícia.