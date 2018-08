Mulher sensualiza na frente de viatura e vídeo viraliza

Um vídeo que circula no WhatsApp tem chamado a atenção dos soteropolitanos. Nas imagens, uma mulher dança de forma sensual na frente de uma viatura da Polícia Militar. Em alguns momentos, inclusive, ela se escora no veículo, enquanto pessoas olham e vibram com a situação.





De acordo com uma cliente de um dos bares da rua, que presenciou a cena, tudo aconteceu na noite deste sábado (11/8), na Rua Guillard Muniz, no bairro da Pituba, em Salvador.

Procurado pelo Aratu Online, o comandante em exercício da 13ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Pituba), capitão Allan Ribeiro Gama, afirmou que irá instaurar um processo disciplinar para apurar o fato e os policiais serão ouvidos sobre o caso nesta segunda-feira (12/8). “Se comprovada transgressão disciplinar, serão punidos”, disse.



Via José Ferraz

Vídeo: Massapê Ceara