NOTA DE ESCLARECIMENTO DA PREFEITURA DE SOBRAL

A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos (Secomp), informa que a falta de energia na Praça Gonçalo Silva Neto, no Parque Santo Antônio, foi ocasionada pela quebra do disjuntor do quadro de medição de energia do equipamento. A Secomp informa ainda que a praça já se encontra iluminada e que outros aparelhos necessários à resolução definitiva do problema serão substituídos nesta sexta-feira (03/08).

Veja mais sobre: outros