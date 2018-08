NOTA DE ESCLARECIMENTO DA PREFEITURA DE SOBRAL

A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria da Saúde, informa que está tomando as providências necessárias para a realização das ações da Casa Acolhedora do Arco, estando apta, pela Lei nº 1762, a conceder auxílio financeiro para o Instituto Trevo de Quatro Folhas (entidade privada), para a realização do projeto “Casa Acolhedora do Arco: cuidando da mãe e do bebê”, proporcionalmente aos planos apresentados pela entidade.





Na unidade da Casa Acolhedora, assistentes sociais e psicólogos acompanham gestantes usuárias de drogas, com o objetivo de reduzir os efeitos do entorpecente sobre o feto e o número de crianças em situação de negligência e abandono, visando o direto à vida, o fortalecimento dos vínculos familiares e a ainda a geração de emprego e renda, por meio de ações intersetoriais.





Algumas das ações realizadas pela Casa Acolhedora também são desenvolvidas pela Estratégia Trevo de Quatro Folhas (entidade municipal), espaço que garante apoio social às famílias com gestantes, puérperas e mães de crianças menores de dois anos de idade, em situação de risco clínico e/ou social.