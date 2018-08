NOTA DE ESCLARECIMENTO DA PREFEITURA DE SOBRAL

A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria da Saúde, informa que está em construção o Centro de Saúde da Família do Residencial Nova Caiçara, localizado na Rua Jandaia, nº 55. O novo equipamento de saúde terá investimento de R$ 1.290.779,34 oriundos dos cofres públicos do município e irá beneficiar mais de 3.300 famílias. Com previsão de entrega para dezembro de 2018, o Centro de Saúde da Família terá infraestrutura para receber três equipes do Programa Saúde da Família composta por médicos, enfermeiros, gerentes, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde e dentistas.

