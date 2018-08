NOTA DE ESCLARECIMENTO DA PREFEITURA DE SOBRAL

A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria dos Direitos Humanos, Habitação e Assistência Social (Sedhas), orienta que os moradores da área hoje denominada como "Suvaco da Cobra" que encontram dificuldades relacionadas ao recebimento do aluguel social procurem a Coordenação Administrativo-Financeira da Sedhas, localizada na Avenida Dr. Guarany, nº 364 (ao lado do SAMU), de 8h às 12h e de 13h às 17h, munido de documentação, para a verificação do problema.





A área "Suvaco da Cobra" passa por um processo de desocupação (que prevê, segundo a escolha dos moradores, justa indenização ou reassentamento das famílias), para a realização do projeto urbanístico Parque Sinhá Sabóia, proposta que contempla a preservação do meio ambiente e a melhoria da qualidade de vida da comunidade. O espaço será contemplado com praças e espaços de convivência, melhoria do sistema viário, estacionamento e padronização das calçadas, implantação de ciclovias, desobstrução e limpeza da área alagadiça (ampliando suas dimensões) e ampliação da vegetação através do plantio de árvores.





Para outras informações, a Secretaria dos Direitos Humanos, Habitação e Assistência Social disponibiliza o telefone (88) 3613-2022.