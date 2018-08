A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria da Cultura, Juventude, Esporte e Lazer (Secjel), comunica que a reforma do Miniestádio Éder Venâncio, localizado no Conjunto Santo Antônio, encontra-se em processo licitatório. No momento, o espaço recebe iluminação adequada. A reforma, no valor de R$ 159.997,65, engloba novos vestiários, pintura e reparo nos alambrados e arquibancadas.

Sobral Veja mais sobre: noticias