NOTA DE ESCLARECIMENTO

A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria da Saúde, esclarece que o exame de ultrassonografia abdominal da paciente Maria da Conceição Moura Arruda foi realizado na manhã desta terça-feira (21/08), no Hospital Práxis/ Doutor Estevam. Ao contrário do que a paciente afirmou, em entrevista exibida neste blog, o pedido de exame ocorreu no mês de abril de 2018 e não em fevereiro do mesmo ano. Como o caso da paciente não era de urgência, seguiu-se o procedimento normal adotado pela Secretaria. Somente no período compreendido entre o dia primeiro de junho e o dia vinte de agosto, foram realizados mais de 19 mil exames de ultrassonografia. A Secretaria informa ainda que a realização dos exames especializados seguem o fluxo ordenado de marcação.

