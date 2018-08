NOTA DE ESCLARECIMENTO

A Prefeitura de Sobral informa que a atividade executada por funcionários na Avenida Dr. Guarany/Boulevard do Arco se referia a manutenção de câmeras de segurança, e não instalação de pontos de acesso à internet (Wi-Fi).





A gestão municipal informa ainda que Wi-Fi livre já é disponibilizado em diversas praças e locais de grande circulação de pessoas. Atualmente, seis praças já contam com pontos de acesso (Brasil, Vitória, Cohab I, Alto Novo, Padre Palhano e Vila União), além do Mercado Municipal, Becco do Cotovelo e Margem Direita.





A ação, em pleno andamento, vem sendo realizada desde o início da atual gestão, priorizando, inicialmente, os bairros mais carentes, com o objetivo de estimular a ocupação dos espaços públicos da cidade.