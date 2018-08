NOTA - DIREITO DE RESPOSTA DA PADARIA PRINCESA DO NORTE

Nós que fazemos à Padaria e Confeitaria Princesa do Norte, asseguramos que rotineiramente exercemos um trabalho árduo, mantendo uma vigilância constante e rigorosa, adequando nossas atividades e respeitando às normas sanitárias, as quais incluem melhoria constante na estrutura do estabelecimento, capacitação dos colaboradores, melhoria e otimização na separação e armazenamento das matérias-primas, tudo isso visando oferecer aos clientes e amigos alimentos mais seguros e saudáveis ao longo desses 60 (Sessenta) anos de existência.





Outrossim, após tomarmos conhecimento de uma matéria veiculada neste Blog, Sobral 24 horas, no dia 20 de julho de 2018, o que nos causou imensa estranheza, foi realizada uma fiscalização rigorosa e minuciosa em todos os produtos, não sendo verificada qualquer tipo de irregularidade em nenhum dos processos de produção e armazenamento.





O fato é que não podemos ser vítimas do anonimato, ou mesmo ter a nossa imagem abalada por publicação de uma matéria em meios de comunicação social, sugerida através de um vídeo na qual uma suposta “vitima“ que até o presente dia sequer procurou a empresa afim de relatar qualquer suposto dano a qual tenha sido submetida, pleiteando assim a compensação devida, razão pela qual nos trás dubiedade quanto ao real objetivo do vídeo veiculado.





Sendo assim presamos pela imparcialidade do Blog Sobral 24 horas, publicando neste ato nosso Direito de Resposta, afim de evitar atingir a honra objetiva da empresa, deixando claro que reconhecemos e apoiamos o direito de liberdade de expressão, desde que, repita-se, não afete a honra e a imagem de quem quer que seja de forma vil, especialmente desta empresa que é reconhecida em toda região noroeste do estado por sua inegável qualidade no fornecimento de produtos alimentícios, e que teve arranhada sua imagem através de postagem de matéria na qual um usuário não identificado, pelo que se denomina anônimo, relata ter comprado um bolo "mofado".





Por fim, conforme descrito anteriormente ressalvamos que todo o nosso processo de fabricação e armazenamento de alimentos seguem rígidos procedimentos de garantia e controle que asseguram a qualidade dos nossos produtos cumprindo integralmente as normas de Boas Práticas de Fabricação e Controle estabelecidas pela ANVISA, visando oferecer ao consumidor um alimento de qualidade e sabor inigualáveis, bem como garantir a qualidade sanitária e a conformidade dos alimentos com os regulamentos técnicos.