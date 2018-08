Em 48 horas, nove mulheres foram assassinadas no Ceará, totalizando 312 vítimas em 2018

Nove mulheres foram assassinadas no Ceará em pouco mais de 48 horas. Os nove crimes de morte ocorreram no fim de semana, entre a tarde de sábado (18) e a noite do domingo (19). Os casos registrados, subiu para 312 o número de mulheres mortas no estado em 2018. Em um dos episódios, o ex-marido da vítima foi preso em flagrante logo após o crime. Noutro caso, o assassinou praticou o suicídio.





Ainda no sábado (18), três mulheres foram assassinadas em Fortaleza. Uma das vítimas era a dona de casa Ednúzia Anselmo. Por volta de 10 horas, ela foi morta a golpes de faca pelo seu ex-companheiro. O crime aconteceu na residência de Ednúzia, localizada no bairro Canindezinho, na zona Sul da Capital.





Já por volta de 15 horas, a Polícia registrou o assassinato de uma mulher no Município de Cruz (a 235Km de Fortaleza). A vítima, não identificada, foi assassinada a tiros.





Também no sábado, o corpo de uma mulher, ainda não identificada, foi encontrado com marcas de violência no bairro Jangurussu. O cadáver foi localizado por volta de 16 horas e encaminhado à Perícia Forense (Pefoce).





Crimes em sequência





No domingo, seis mulheres foram assassinadas no Ceará, veja a cronologia dos crimes:





1 – (9h20) – Na cidade de Acopiara, a jovem Maria Jacqueline de Freitas, 21 anos, é assassinada a pauladas e facadas dentro de casa. O agressor é o ex-companheiro dela, Francisco Adriano de Oliveira Lopes, 28 anos, que, logo após cometer o feminicídio, praticou o suicídio se enforcando na mesma residência.





2 – (15h10) – Uma mulher foi baleada na cidade de Caridade e levada, em estado grave, para o Hospital do Município de Canindé, onde faleceu quando recebia os primeiros socorros médicos. A identificação da vítima não foi informado pelas autoridades.





3 – (18h35) – Na cidade do Crato, no Cariri (a 540Km de Fortaleza), a jovem Silvany Inácio de Sousa, 26 anos, foi morta a tiros em plena Praça da Sé, pelo ex-companheiro, identificado por Elson Siebra de Deus, 47, que logo em seguida, foi preso em flagrante após se refugiar na casa dos pais.





4 – (19h05) – Uma mulher identificada como Edgleuma Barbosa de Sousa, ex-presidiária, foi assassinada a tiros na Rua Ceci, nas proximidades do Cuca da Barra do Ceará. A Polícia suspeita de um caso de “acerto de contas”.





5 – (22h30) – Uma mulher foi morta, a tiros, no bairro Edson Queiroz





6 – (23h30) – Uma mulher foi morta a pauladas no Município de Araripe





Fernando Ribeiro