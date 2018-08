O PROJETO "CASA ACOLHEDORA DO ARCO" SOLICITA APOIO AO PREFEITO IVO GOMES

Confira o pedido de ajuda na íntegra:

"Boa tarde!





Venho através deste canal de comunicação fazer um apelo o senhor prefeito IVO GOMES, Quanto ao Projeto Casa Acolhedora do Arco.





Sobre o projeto:





Projeto Casa Acolhedora do Arco dá apoio a Mães e gestantes usuárias de crack e que após o nascimento do bebê, passa a viver em situação de risco social, como negligência, abandono, acolhimento em abrigos ou adoção. O projeto funcionava na Rua José Adonias Alves numero 134 prédio do antigo ABC Florinda Nise no bairro expectativa. E contribuia signitivamente na redução de danos a essas mãe e na redução da mortalidade infantil de sobral.





Antes era financiado pela Fundação Itaú Social, por meio do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e convênio com o Instituto Trevo.





Após o fim dos recursos foi solicitado o apoio da prefeitura para continuidade do projeto, os mesmos ficaram de assumir, mas até o momento o projeto encontra-se com atividades paralisada. As mães sem atendimento e a equipe de trabalho, em casa sem nenhum retorno concreto da retomada das atividades e sem emprego.





Gostariamos de um posicionamento e da resolução deste problema do Senhor prefeito IVO GOMES o mais rápido possível.





Grato pelo espaço e aguardamos respostas."