Sobral é o município com o maior percentual de vacinação contra a poliomielite e sarampo no Ceará

Durante o Dia D da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e sarampo, o município de Sobral alcançou 78,76% da meta estabelecida de vacinação em crianças de 1 a menores de 5 anos. Desde o dia 6 de agosto, data de início da campanha, foram vacinadas 9.134 crianças. Com isso, Sobral se apresenta como o município com a maior cobertura vacinal do Estado, quando comparado com outros municípios cearenses do mesmo porte populacional.





“Sobral está com um percentual acima da média nacional e estadual que é de 49,24% e 59,11%, respectivamente. Isso mostra o compromisso da gestão com o bem-estar da população sobralense”, afirmou o secretário da Saúde, Dr. Gerardo Cristino.





A meta estabelecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) é vacinar 95% do público-alvo. A campanha nacional vai até o dia 31 de agosto.