O sinal analógico de televisão será desligado em 28 de agosto de 2018 em Sobral, Forquilha, Massapê e Santana do Acaraú

As famílias de Sobral e de outras 3 cidades da região devem verificar se têm direito a retirar um dos mais de 7 mil kits gratuitos, com antena digital e conversor com controle remoto, que ainda estão disponíveis. A população deve acessar o site

ou ligar gratuitamente para o número 147 com o NIS (Número de Identificação Social) em mãos. Se o nome estiver na lista, é só escolher o dia, horário e local para retirar os equipamentos.