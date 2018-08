Panfletista Moacildo concedeu entrevista bastante reveladora sobre sua vida pessoal

O Radialista Chagas Lopes, entrevistou na tarde terça-feira (21), o “panfletista" Moacildo, no seu Documentário “Bate Papo” para o canal do facebook, um recorte visual da memória afetiva e popular das pessoas que se destacam na cidade.





Moacildo, figura pitoresco bastante conhecido na cidade de Sobral, devido o seu tralho de abordagem aos clientes nas ruas para fazer publicidade atraindo os compradores para as empresas que representa.





A entrevista foi bastante reveladora e mostrou detalhes frágil e sensível da vida pessoal do panfletista que é natural da Meruoca e desde criança reside na Rua Padre Palhano no Alto do Cristo em Sobral.





O entrevistado revelou que foi casado e desse relacionamento é pai de um filho de 28 anos e avó de um garotinho de 5 anos. Demostrou ainda, que as principais hipóteses para o fim do seu relacionamento se deu pelo o surgimento dos transtornos relacionados à bipolaridade que lhe ocasiona oscilação de humor entre períodos de extrema euforia e outros de depressão. Às vezes chegou a períodos de extrema irritabilidade que levou a ser mais agressivo com familiares e colegas, prejudicando o seu convívio social.





Apesar disso, Moacildo tem aprendido a conviver com sua especialidade de saúde, fazendo uso de medicamentos, mas, o fortalecimento da sua espiritualidade na religião evangélica e o resgate afetivo do convívio com seus filho e neto tem ajudado muito a superar as implicações da bipolaridade.





Sobre o trabalho que desenvolve durante 15 anos, inicialmente lhe rendia uma remuneração bastante considerada que dava para suprir suas despesas. Mas com o surgimento de publicidade por meio das redes sociais, caiu muito seu trabalha e já até pensa em conseguir um emprego de zeladoria ou gari numa empresa terceirizada.

Com informações de Célio Brito / Vídeo Chagas Lopes