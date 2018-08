Pistoleiros matam presidente da Câmara de Vereadores de Itaitinga; vídeo

Crime ocorreu no momento em que o vereador e a esposa chegavam à Câmara.

O comandante do 14º BPM (Maracanaú), tenente-coronel Alves, informou que já estão sendo realizadas diligências para a prisão dos assassinos. “Testemunhas nos contaram que ele foi baleado logo que desceu da sua caminhonete (Hilux). Os homens encapuzados dispararam vários tiros e fugiram rapidamente do local”, explica o oficial.

Neste momento, o local está isolado pela Polícia Militar enquanto são aguardadas as equipes da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).

Este é o segundo crime de morte envolvendo políticos no Ceará nas últimas 72 horas. Na noite de quarta-feira (29), o prefeito do Município de Santana do Acaraú, Marcelo Arcanjo, assassinou, a tiros, o ex-servidor da Prefeitura daquele Município, Augusto César do Nascimento.





Veja momento do assassinato: