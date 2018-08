PM é sequestrado, torturado por 4 horas e atingido por dois tiros no Autran Nunes

Segundo informações no BPTUR, o rapto aconteceu na madrugada deste sábado (25), enquanto o PM saía de serviço no bairro Autran Nunes.

O clima de violência envolvendo a criminalidade e as forças de segurança do Ceará permanece. Na madrugada deste sábado (25), um cabo do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTUR) foi sequestrado por quatro homens e torturado durante cerca de quatro horas, no bairro Autran Nunes. O PM conseguiu fugir, mas foi atingido por dois tiros, um no peito e outro de raspão no braço. As informações foram confirmadas por fonte do BPTUR.





Após a ocorrência, o cabo foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento do bairro Conjunto Ceará, na Área Integrada de Segurança (AIS) 2, para primeiros atendimentos, e em seguida transferido para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro. De acordo com agente ligado ao BPTUR, a lesão foi grave, mas o estado do policial é estável.





Ainda conforme a fonte, por ter saído em fuga, o policial raptado não conseguiu recuperar a arma nem os documentos pessoais, que possivelmente ficaram em poder dos suspeitos.





A reportagem entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPS) para obter mais detalhes sobre o caso e sobre as buscas aos suspeitos, mas ainda não obteve resposta.









Atentados





O sequestro do agente de segurança acontece apenas dois dias após o assassinato de três policiais militares no bairro Vila Manoel Sátiro, em Fortaleza, crimes pelos quais seis homens foram presos suspeitos de participação. Um sétimo suspeito foi morto pela Polícia Militar durante a ação.





O governador do Estado, Camilo Santana, classificou o episódio como "covarde e cruel" e determinou uma força-tarefa pela SSPDS em busca de "todos os criminosos envolvidos". Santana enfatizou ainda que o Estado será "cada vez mais duro com o crime".





Com informações do Diário do Nordeste