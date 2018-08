POLÍCIA CIVIL DE COREAÚ EM AÇÃO!

A equipe de policiais civis da Delegacia Municipal de Coreaú-CE se deslocou até o município de Tianguá-CE, onde prenderam, no início da manhã de hoje, dia 24/08/2018, o investigado JOSÉ ALVES DE ARAÚJO, vulgo ZEZA ALMIRO, contra ele havia um Mandado de Prisão por crime de homicídio.

Acusado: José Alves de Araújo





ZEZA ALMIRO é acusado da morte da vítima ANTÔNIO ANDRÉ DA SILVA, fato esse ocorrido no distrito de Araquém, no mês de junho do ano de 2016. Na ocasião do crime, a vítima foi brutalmente assassinada a golpes de faca pelo investigado acima referido.





JOSÉ ALVES DE ARAÚJO estava foragido desde o cometimento do crime e, após serviço de investigação de policiais da Delegacia Municipal de Coreaú-CE, o investigado foi localizado e devidamente preso, o qual encontra-se recolhido à Cadeia Pública de Coreaú-CE, a disposição da justiça.





Fonte: Sobral 24 horas