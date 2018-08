POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL EM AÇÃO!

ASSALTO EM PRÉDIO DO SHOPPING EM SOBRAL.

No dia de hoje (02), por volta das 11:30 um indivíduo se passando por cliente de um médico adentrou no prédio anexo ao shopping de Sobral e praticou dois assaltos a clientes que estavam no local. Imagens de câmeras de segurança flagraram a ação criminosa do elemento armado, que foi reconhecido por funcionários e foi identificado como JOÃO BATISTA DE SOUZA CARVALHO, vulgo "NOVIN". Policiais Civis fizeram diligências para prendê-lo em flagrante, mas o assaltante conseguiu escapar, estando agora foragido.





O assaltante já é investigado por outros assaltos e quem reconhecê-lo em outros assaltos, que tenha sido vítima, deve comparecer a Polícia Civil para abrir mais um processo criminal contra ele. Qualquer informação denuncie. 190 ou 36774711. O sigilo das informações é garantido.