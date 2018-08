POLÍCIA CIVIL FAZ MEGA OPERAÇÃO EM SOBRAL E REGIÃO E PRENDE INDIVÍDUOS COM MANDADOS DE PRISÃO

Durante todo o dia de hoje, foi executada Nacionalmente a Operação Cronos, voltada ao cumprimento de mandados de prisão por homicídio e feminicídio em todo o território Nacional.

A Delegacia Regional de Polícia Civil de Sobral participou da operação e em todas as cidades vinculadas foram feita diligências, desde as 06:00h da manhã, que resultaram no cumprimento de 12 (doze) mandados de prisão de Homicidas na Região, sendo Dez mandados cumpridos contra homicidas na cidade de Sobral, Um em Varjota e Um em Coreaú.

Na cidade de Sobral, sob a coordenação dos delegados de Polícia Civil: Rita Porto, Paulo Castro, Adriana Savi, Ricardo Jose Ritter e Marcios Luiz Melo, dezenas de Policiais civis da Delegacia Regional de Sobral, Núcleo de Homicídios de Sobral, Delegacia Municipal de Sobral e Delegacia de Defesa da Mulher, conseguiram efetuar o cumprimento dos mandados de prisão em desfavor de:





- DEUSEMAR FONTENELE DE ARAUJO





Art. 121 DO CPB









- BENEDITO SAMUEL DO NASCIMENTO





Art. 121 §2, II, IV









- RAIMUNDO NONATO DE SOUSA LIMA FILHO





Art. 121 §2, II, IV









- ARISTIDES MATHEUS FERREIRA SALES





Art. 121 §2, II, IV









- JANIELSON PEREIRA





Art. 121 §2, II, IV









- GREGÓRIO ALLISSON SOUZA DE PAULA





Art. 121 “caput”









- FRANCISCO RONALDO DA SILVA GOMES FILHO





Art. 121 "caput"









- ROMERITO GOMES DE OLIVEIRA





Art. 121 "caput.









- MATHEUS RODRIGUES MENDES





Art. 121 “caput”









- ANTÔNIO ARISTIDES LOPES DA SILVA





Art. 121 “caput”





Na delegacia MUNICIPAL DE VARJOTA, tendo a frente o delegado Afonso Timbo, foi preso DANIEL RAIMUNDO DE CASTRO, Art. 121 do CPB - preventiva





E na delegacia MUNICIPAL DE COREAÚ, tendo a frente o delegado João Gabriel, foi cumprido o mandado de prisão em desfavor de JOSÉ ALVES ARAÚJO v. “ZE SALMITO” -





Art. 121, §2º, inciso II e IV do CPB.





Fonte: Sobral 24 horas