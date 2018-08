Polícia faz megaoperação em Santa Quitéria para combater fraudes no seguro DPVAT

Nove mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva foram cumpridos na manhã desta sexta-feira no Município, que era considerado o mais atingido pelos golpes contra o seguro que indeniza vítimas de acidentes.





Policiais civis e militares foram mobilizados, no começo da manhã desta quinta-feira (9), para se engajarem na “Operação Contumácia” na cidade de Santa Quitéria (a 217Km de Fortaleza). O objetivo da mobilização policial foi o cumprimento de ordens judiciais para o combate a fraudes contra o seguro DPVAT, que indeniza vítimas de acidentes de trânsito.





Foram cumpridos pela Polícia, nove mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva. Segundo o delegado-regional de Santa Quitéria, Miguel Sales Filho, uma investigação que já vinha ocorrendo há meses apontou a existência de grupos criminosos que fraudavam o seguro através da falsificação de documentos. A operação de hoje foi uma nova etapa da investigação que identificou vários envolvidos no golpe. Um deles foi preso hoje.





Grupos identificados





Segundo a Polícia, um homem identificado como José Galvane, morador da cidade, seria um dos chefes da organização criminosa. Contra ele foi expedido um mandado de prisão preventiva por solicitação das autoridades policiais e com o aval do Ministério Público. Galvane foi detido em sua residência e da delegacia deverá ser transferido, ainda nesta quinta-feira, para a Cadeia Pública. Ali, vai permanecer à disposição da Justiça.





Já a delegada municipal de Santa Quitéria, Joseanna Carla, informou que as investigações em torno da fraude foram aprofundadas, sendo possível identificar as pessoas que dela participaram. “São grupos específicos que estavam envolvidos no crime”, ressalta.





Ainda de acordo com a delegada, o cumprimento de ordem judicial para buscas e apreensões foi realizado com sucesso. O material apreendido será analisado e dele podem surgir novos elementos de provas contra os fraudadores.