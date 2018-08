POLÍCIA MILITAR DE MERUOCA PRENDE TRÊS PESSOAS ACUSADAS DE TRÁFICO ILÍCIO DE DROGAS

A prisão aconteceu na última terça-feira, dia 07, por volta das 18:00h, quando os policiais de plantão: Sargento Jorge, Cabo Freitas e o Soldado Sousa, receberam denúncias dando conta da prática de comércio de entorpecentes na Praça do Complexo, no Centro de Meruoca. Os Policiais diligenciaram e conseguiram capturar três pessoas com maconha, cocaína e dinheiro. Os acusados presos foram: Ana Flávia Quinto de Souza, natural de Sobral, 30 anos, Francisco Guilherme Gomes Fernandes, 18 anos e um adolescente de 17 anos. Todos foram encaminhados à Delegacia Regional de Polícia Civil de Sobral, sendo os maiores presos em flagrante e o adolescente apreendido.

Fonte: Sobral 24 horas c/ Jorge Alves