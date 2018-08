POLÍCIA MILITAR PRENDE ACUSADO DE INCENDIAR ÔNIBUS EM FORQUILHA

Na manhã destes domingo, dia 5, Policiais Militares do FTA comandados pelo Sargento Falcão, prenderam ainda em flagrante o indivíduo de nome LEONARDO OLIVEIRA DE SOUSA, vulgo "CARIOCA", por ser o autor de incendiar dois ônibus na cidade de Forquilha. CARIOCA, como é conhecido em Forquilha, se diz pertencer a uma facção criminosa em Forquilha e os atentados aos ônibus fora em represália as mortes de comparsas em Fortaleza em confronto com policiais. Carioca já responde por tentativa de homicídio, desacatos, resistência, desobediência e ameaças a policiais. Foi autuado em flagrante pelos atentados aos ônibus e se preso à disposição da justiça.

Fonte: SOBRAL 24 HORAS