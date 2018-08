POLICIAIS DA DELEGACIA DE DEFESA DA MULHER EM AÇÃO!

No dia em que a Lei Maria da Penha completa 12 anos, Policiais Civis lotados na Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral (DDM) prenderam em flagrante delito o elemento de nome Elias da Silva Pereira, acusado de agredir sua companheira com um soco no rosto, além de proferir palavras injuriosas e tentar a força relação sexual, ou seja, sem o consentimento da vítima.









Caso





No início da manhã de hoje (7), uma senhora chegou até a DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), juntamente com sua mãe, relatando que havia sido agredida pelo seu companheiro, porque havia se recusado a manter relação sexual.





A Delegada Titular da DDM, Dra Adriana Savi, foi informada do ocorrido, onde solicitou que os Inspetores de Polícia Civil realizassem diligências na tentativa de capturar o indivíduo. Após diligenciar, o acusado foi preso e conduzido até a DDM, onde foi autuado em flagrante por crime prevista na Lei Maria da Penha.





Elias da Silva Pereira foi encaminhado à Cadeia Pública de Sobral, estando à disposição do Poder Judiciário.