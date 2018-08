POLICIAIS DO NÚCLEO DE HOMICÍDIOS DE SOBRAL EM AÇÃO!

A Polícia Civil do Estado do Ceará, através do Núcleo de Homicídios da Delegacia Regional de Sobral, em um trabalho árduo contra a criminalidade, além de trabalhar na elucidação e prevenção de crimes contra a vida, tem obtido êxito na prisão de criminosos que vão além de homicidas. No dia 28 de julho de 2018, em investigações deste Núcleo, prendeu em flagrante a pessoa de nome GEANE CLÉIA PEREIRA RODRIGUES, acusada de tráfico de drogas na cidade de Groaíras. GEANE foi presa em flagrante em Sobral, quando transportava drogas de cidades vizinhas para Groaíras e foi autuada por tráfico de entorpecentes.

Em outra ação investigativa do Núcleo de Homicídios, no dia 06 de agosto de 2018, por volta das 17hs, os policiais civis conseguiram prender em flagrante, os indivíduos de nomes: FRANCISCO ALEXANDRE SOUSA POMPÍLIO e JOSÉ ANDERSON CAETANO ELEOTÉRIO quando traficavam drogas no Bairro Parque Silvana. Os indivíduos foram autuados pelo crime de TRÁFICO e em seguida conduzidos para a cadeia pública de Sobral.

A Polícia Civil de Sobral, no cumprimento de seu dever, avisa a população de Sobral que, apesar das dificuldades, trabalhará incansavelmente na elucidação de todos os homicídios ocorridos nesta cidade e trabalhará para que nenhum crime contra a vida fique impune. São vários os homicídios já elucidados e de acordo com a prisão dos autores, apresentaremos o resultado à população. O Núcleo de Homicídios da Polícia Civil informa ainda que existe um número de telefone (Whatsapp) à disposição da população para que todos possam ajudar através de denúncias relacionadas aos crimes de homicídio ocorrido nesta cidade. Garantimos total sigilo. TELEFONE/WHATSAPP (88) 9-9261- 3471.





Fonte: Sobral 24 horas c/ Núcleo de Homicídios