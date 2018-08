Ontem (02/08), pela manhã, a Equipe da Viatura Raio 010 e da Força Tática do 3°BPM, realizaram diligências na localidade do Serrote do Piaba / Bonfim, e conseguiram recuperar um automóvel que teria sido roubado nas proximidades do Sobral Shopping no mês de Julho.





O veículo estava em uma fazenda abandonada e foi transportado para a Delegacia 24 horas de Sobral para ser restituído a seu proprietário.





Fonte: Sobral 190