POLICIAIS MILITARES DO RAIO APREENDEM MAIS UMA ARMA DE FOGO NO RESIDENCIAL CAIÇARA

No final da manhã de hoje (05/08), a Equipe RAIO 02, realizava patrulhamento de rotina no Residencial Caiçara, quando foi visto alguns homens em atitude suspeita nas margens do Açude Mucambinho.





Antes da abordagem pessoal, dois homens empreenderam fuga, porém foram logo capturados na posse de um Revólver Calibre 38 com doze munições intactas.





Um dos acusados era menor de idade e o outro um maior identificado como Francisco Matierres Barbosa, 22 anos. A dupla foi conduzida a Delegacia 24 horas de Sobral para a realização dos procedimentos cabíveis.





Fonte: Sobral 190