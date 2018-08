POLICIAIS MILITARES DO RAIO APREENDEM GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS NO RESIDENCIAL CAIÇARA

Na tarde do ontem (28), por volta das 17:00h, Policiais Militares do RAIO efetuaram a apreensão de uma grande quantidade de maconha e crack no residencial Nova Caiçara. O material ilícito foi apreendido em dos apartamentos do conjunto habitacional.





Quatro suspeitos e a droga foram conduzidos para Delegacia Regional de Sobral, para a lavratura dos procedimentos cabíveis.





Além das drogas, foram apreendidos apetrechos para o preparo e venda das substâncias entorpecentes.





Fonte: Sobral 24 horas