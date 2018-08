POLÍCIAS CIVIL E MILITAR RECEBEM 3,1 MIL NOVAS ARMAS DE FOGO

Fabricadas nos Estados Unidos pela marca de origem suíço-germâmico SIG Sauer, as pistolas possuem calibre 9mm e .40

Os agentes de segurança das Polícias Civil e Militar do Ceará receberam, nesta quarta-feira (1º), 3.140 novas armas de fogo. Fabricadas nos Estados Unidos pela marca de origem suíço-germâmico SIG Sauer, as pistolas de calibre 9mm e .40 foram entregues às forças de segurança em cerimônia realizada nesta manhã, com a presença dos chefes da PCCE, PM, Corpo de Bombeiros, Perícia Forense (Pefoce) e Academia Estadual de Segurança Pública (Aesp).





De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS-CE), a aquisição das armas se deu através de um processo licitatório internacional inédito no Brasil. O armamento custou R$ 4,5 milhões aos cofres do Governo do Estado.





"As pistolas representam o empenho da Secretaria em adquirir equipamentos de ponta para o profissional de segurança cearense. Contrato foi assinado pela SSDPS e a fabricante internacional em fevereiro deste ano, tendo possibilitado uma economia de mais de 50%, na comparação com uma licitação nacional", informou a pasta, em nota.









Mais 10 mil armas





Ainda segundo a SSPDS, um segundo projeto de aquisição de armamento da SIG Sauer já está sendo elaborado. A ideia da pasta é comprar mais 10 mil armas para as forças de segurança do Estado.





No mês de abril, a Secretaria já havia recebido 155 novos fuzis norte-americanos de calibres 5.56 e 7.62, da marca Winchester. O valor total da aquisição foi de R$ 972.400,00.









Exército participou de fiscalização





As armas que foram entregues nesta quarta-feira às forças policiais do Estado chegaram ao Ceará na última segunda-feira (30), ocasião em que a 10ª Região Militar (10ª RM), cumprindo uma de suas missões na área da fiscalização de produtos controlados pelo Exército, participou do desembaraço alfandegário junto à Receita Federal, no Aeroporto de Fortaleza.





A seção de fiscalização de produtos controlados da 10ª RM atua como órgão anuente da Receita Federal, responsável por liberar transações comerciais de importação e exportação de mercadorias, como forma de manter o controle dos processos de entrada e de saída de produtos controlados pelo Exército no Brasil.





(Diário do Nordeste)

Foto Nicolas Paulino