Pré-candidato à Câmara Federal, Deputado Moses Rodrigues é recebido em clima de festa em Barreira

Na noite desta quinta-feira, 02, o pré-candidato à reeleição ao cargo de Deputado Federal Moses Rodrigues (MDB/CE) foi recebido em clima de festa no município de Barreira, a 90km da capital cearense. O evento foi organizado pelo vereador Besanildo Gomes e pela liderança política local, Alan Guedes, e contou com a participação do ex-prefeito de Horizonte e pré-candidato a Deputado Estadual Nezinho Farias.





Durante a reunião, que reuniu moradores da cidade, as duas lideranças declararam apoio ao projeto político dos pré-candidatos à Assembleia e à Câmara Federal. ”Barreira é um município que, assim como outras cidades cearenses, sofre com a falta de água. Durante nossa gestão buscamos alternativas de enfrentamento à seca como uma forma de amenizar as dificuldades do homem do campo que sofre com longos períodos de estiagem”, destacou Moses Rodrigues.





Ainda marcaram presença no evento o presidente da Câmara de Barreira, Idemberg, e a Vereadora do município, Aline, além de importantes lideranças políticas locais, como Mercio, Edgar Filho, Iramir e Décio. De Horizonte, a vice-prefeita, Katia Maia, os Vereadores Carlos Eloy e Itaciana, além da ex-primeira-dama, Jô Farias.





Deputado eleito em 2014 com mais de 147 mil votos, Moses é considerado o parlamentar mais atuante do Estado, tendo destinado mais de R$ 200 milhões para o Ceará.