Prefeito de Sobral faz operação para cobrar 55 centavos da conta d’água de uma casa

O prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PDT), está disposto a colocar as contas da cidade nos eixos tirando dos que têm menos. Ontem (23), uma cena absurda revoltou a população do bairro Alto do Cristo. Um funcionário do SAAE chegou com uma ordem de corte de água em uma residência porque a família estava devendo 55 centavos.





O mais estranho é que a família não sabia da existência da dívida, por não ter recebido o boleto em casa. Depois de muita conversa, o funcionário do SAAE permitiu que a conta fosse paga às pressas para que a água não fosse cortada.





FONTE: CEARANEWS7