A reforma da avenida Dr. Guarany mal começou e já se encontra "abandonada"! Quem sofre com o abandono das obras são os estudantes do IFCE, UVA, comerciantes locais, funcionários da Justiça Federal e da Receita Federal, pois no local se acumula poeira e muita sujeira, trazendo também transtornos aos transeuntes e aos moradores que residem no entorno da obra.

