PREFEITURA DE SOBRAL DÁ VEXAME NO BAIRRO PADRE IBIAPINA

Internauta denuncia que a Prefeitura realizou um trabalho de "limpeza" no bairro Padre Ibiapina, deixando o lixo às margens da via pública, causando transtornos aos transeuntes e moradores.

Confira a denúncia:

"No Bairro Padre Ibiapina a cerca de um mês foi feito uma "limpeza" nas ruas e no morro do santuario da mãe rainha e todo material recolhido foi deixado abandonado na rua Sabino Guimaraes sujeito a qualquer momento tocarem fogo e incendiar a rede eletrica que fica por cima. Solicitamos da prefeitura que faça o recolhimento do material deixado nesta rua e em outros locais do bairro que estão na mesma condição. Limpeza sim sujeira não!"