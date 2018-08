Professor de Arquitetura e Urbanismo participa de debate no Tribunal de Contas de São Paulo

Neste mês de agosto, o professor do Curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Inta (UNINTA), Ruy Eduardo Debs Franco, participou de debate no Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCM-SP). O evento, que comemorou os 50 anos de criação do tribunal, teve como tema “O edifício do TCM no contexto da Arquitetura Brutalista”.





O movimento brutalista, que surgiu entre as décadas de 50 e 60, pode ser observado ainda nos dias atuais por ter se popularizado no Brasil, a partir de expoentes como os arquitetos Lina Bo Bardi e Paulo Mendes da Rocha, em edifícios no Rio de Janeiro e São Paulo. Algumas das construções icônicas que o representam são o MASP, o SESC Pompéia e o próprio prédio sede do Tribunal de Contas de São Paulo.





O momento contou com a presença do presidente do TCM-SP, João Antonio da Silva Filho e arquitetos. Os convidados debateram as características do movimento arquitetônico brutalista de obras presentes em São Paulo e em outros lugares do país.