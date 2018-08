A unidade de saúde do bairro Pedrinhas realizou no último sábado, dia 18, a campanha de vacinação contra sarampo e poliomielite nas crianças de 1 a 5 anos. Na ocasião, foi ofertado no período da tarde atendimento odontológico para as crianças, que contou com o apoio dos residentes.





Ressalta-se que a campanha de vacinação contra o sarampo e a poliomielite acontecerá até o dia 31 de agosto.