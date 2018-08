Quadrilha armada invade a cidade de Amontada e ataca dois banco. População entrou em pânico

A população de Amontada (a 154Km de Fortaleza) passou por momentos de terror na madrugada desta quinta-feira (9), quando uma quadrilha armada invadiu a cidade e atacou, simultaneamente, duas agências bancárias. Os criminosos invadiram os prédios onde funcionam o Bradesco e o Banco do Brasil e roubaram uma quantia ainda não revelada. Na fuga, incendiaram carros nas estradas para impedir a passagem de viaturas da Polícia Militar.





O ataque simultâneo às duas agências ocorreu por volta de 2 horas, conforme o relato de moradores do Centro da cidade, onde estão localizadas as duas agências. Segundo eles, além de tiros, foram ouvidos barulho de portas de vidro estilhaçadas e explosão. A quadrilha teria usado artefatos para explodir cofres e caixas eletrônicos.





Ao menos, dois automóveis foram encontrados sendo consumido por chamas. Os incêndios criminosos foram feitos na estrada, a poucos metros da entrada da cidade. A quadrilha também teria disparado tiros contra a sede do Destacamento da PM para impedir que os policiais de plantão saíssem do local.









Caçada





Após a fuga dos assaltantes, a população saiu às ruas e constatou os estragos causados pelos ladrões nas duas agências. Reforços policiais deslocados de cidades vizinhas permanecem em Amontada na tentativa de localizar os criminosos.





Apesar dos muitos tiros disparados durante a ação da quadrilha, além da detonação dos explosivos, não há registros de pessoas feridas. Equipes do Batalhão da PM de Itapipoca e patrulhas do Comando Tático Rural (Cotar), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) estão dando apoio nas buscas aos criminosos naquela região do interior do estado. (Blog Fernando Ribeiro)

Bandidos incendiaram veículos na entrada da cidade para impedir a passagem da Polícia

A agência do BB foi invadida pelos criminosos após eles destruírem as portas de vidros a tiros