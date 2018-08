QUATRO ARMAS DE FOGO SÃO APREENDIDAS EM AÇÕES CONJUNTAS DA PM E PC EM SOBRAL

Na manhã de hoje (21/08), Equipes do BPRAIO e do Núcleo de Homicídios da Polícia Civil de Sobral, prenderam em flagrante dois homens em uma motocicleta roubada nas proximidades da Praça do Amor no centro.





Na pose da dupla, estava dois revólveres calibre 38 com doze munições intactas, além de uma motocicleta roubada na última segunda na CE que interliga as cidades de Sobral a Groaíras, além de vários enforca gato e gasolina.





A dupla acusada de uma série de crimes foi identificada como Francisco Felipe da Silva Paulo, 28 anos e Vanderilson Aragão Ripardo, 21 anos.





Em continuidade a ação, Policiais Civis da Delegacia Regional e do Núcleo de Homicídios fizeram uma abordagem em um domicílio na Rua São José no bairro Sumaré, onde foi localizado mais dois revólveres calibre 38 com doze munições intactas.





Ronaldo Ferreira Aragão, 31 anos, foi preso em flagrante e juntamente com os outros dois foram conduzidos a Delegacia 24 horas de Sobral para a realização dos procedimentos cabíveis.