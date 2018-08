R$ 10 mil: Justiça manda indenizar mulher agarrada em universidade

Uma funcionária de uma universidade particular em Belo Horizonte receberá R$ 10 mil de indenização por dano moral após ter sido agarrada, durante o expediente, por um segurança.





A conta deverá ser paga pela empresa de segurança que presta serviço à universidade, segundo decidiu a juíza Célia Ribeiro de Vasconcelos, da 6ª Vara Cível da capital mineira.





O caso ocorreu em 2012 e a sentença será publicada no Diário do Judiciário desta quarta-feira (29).





O processo relata que a mulher foi surpreendida pelo segurança enquanto apagava as luzes do banheiro do teatro da universidade. Irritada e angustiada, ela acionou a Polícia Militar, mas o suspeito deixou o local às pressas.





Em sua defesa nos autos, a empresa de segurança alegou que o funcionário foi treinado para ser cortês e ser pautado pela boa educação. Acrescentou que o colaborador nunca havia praticado conduta que constrangesse a funcionária.





Duas testemunhas foram ouvidas no processo. Uma afirmou à juiza que presenciou a vítima chorando e que o segurança havia tentado beijar a mulher. A segunda disse que o segurança deixou o local de trabalho antes do horário de costume.





Em sua sentença, a magistrada considerou os testemunhos:





— A autora foi encontrada chorando por uma das testemunhas, por certo, alguma coisa ocorreu. O funcionário tratou de evadir do local antes da viatura chegar, isso indica que fugiu para eximir-se de qualquer responsabilidade. Se não tivesse nada a esconder, teria aguardado no local o desenrolar dos fatos.





Paulo Henrique Lobato, Do R7

Fonte: noticias.r7.com