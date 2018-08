Recém-casados são expulsos de sua casa por facção criminosa em Fortaleza

Os proprietários do imóvel do Minha Casa, Minha Vida pediram apoio policial para retirar os móveis, já que os bandidos queriam o apartamento completo.

Bandidos ameaçaram e expulsaram mais uma família da casa própria em Fortaleza, neste domingo (5). Recém-casados, o homem e a mulher foram obrigados a deixar o local onde estavam morando havia apenas 15 dias, no Condomínio Cidade Jardim, no bairro José Walter.





A motivação seria porque o casal morava antes em bairro dominado por outra facção criminosa. Os moradores foram obrigados a deixar o local para não serem mortos.





Os bandidos avisaram que a polícia não fosse chamada, pois queriam o apartamento com os móveis dentro. Uma pessoa que fazia a mudança foi ameaçada e teve a chave do apartamento levada. Ao saber, o dono do imóvel pediu apoio policial para retirar os objetos.





“Eles disseram que a gente só podia trazer as roupas e mais nada. A gente não tem nenhum envolvimento (com facção). Era apenas porque a gente morava num bairro que não era da facção deles. A gente ficou com medo de não poder trazer nossas coisas e eles ficarem com tudo. Foi um sacrifício muito grande pra conseguir tudo”, disse a dona de casa, em entrevista ao programa Barra Pesada, da TV Jangadeiro/SBT, que teve a imagem preservada por segurança.





Ao chegar ao apartamento com a polícia, os bandidos já haviam levado dois televisores. Indignado com a situação, o porteiro desabafa sobre a falta de segurança e a impossibilidade de realizar o sonho da casa própria por conta da ação do crime organizado na área.





“É muito revoltante. A pessoa ter e ao mesmo tempo não ter direito de estar e morar no que é seu, por causa de uma guerra entre eles, que está afetando todos os cidadãos”, criticou o homem.





(Tribuna do Ceará)