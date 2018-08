REVOLTANTE! CABRA GRÁVIDA MORRE APÓS SER ESTUPRADA POR 8 HOMENS

Oito homens roubaram uma cabra, que estava grávida, e a estruparam, causando assim a sua morte. Esse caso aconteceu na Índia e o seu dono, conhecido apenas como Aslup, chegou a ouvir o gemido de dor do animal, seguiu o som e encontrou o bicho já morto. Cinco homens fugiram e três ficaram do local, chegando a desafiar Aslup a denunciar o crime.

Os suspeitos já haviam tentado molestar o animal antes de consumarem o fato Reprodução/Vídeo/Metro.





Conforme publicação do site Metro, o dono da cabra informou que antes dos suspeitos consumarem o ato, eles tentaram molestar o bicho, mas foram impedidos. Enfurecidos, eles voltaram no local oito horas depois, levaram a cabra e estupraram. O site confirma que a polícia de Nuh, na Índia, invadiu as casas dos suspeitos para investigações.